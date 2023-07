Højgaard-tvillinger skal nok knække koden

- Hav tålmodighed med dem

Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard fra Billund er på vej mod topniveauet, men omverdenen bør have tålmodighed med dem, mener Hartø.

De 22-årige Højgaard-tvillinger leverer ellers med jævne mellemrum resultater, der giver løfter om noget stort - og måske i fremtiden den første danske majorsejr til en herrespiller.

Senest blev Rasmus Højgaard den første danske vinder af DP World-turneringen Made in Himmerland efter et forrygende comeback, og Nicolai Højgaard blev i sidste uge sekser i Scottish Open i et felt, der var tæt på identisk med det i The Open.