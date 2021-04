Hotel i Billund vil have vaccinerede udlændinge på værelserne

På landsplan forventes faldet i overnatninger at medføre et tab i turismeomsætning på 31 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 2019, skriver Erhvervsministeriet.

For at vende stimen foreslår Konservative nu en turismepakke. I pakken foreslås det også, at der skal gives rabat på forskellige kulturinstitutioner for at tiltrække turister.

- Vi skal simpelthen have noget smæk på. Vi skal have nogle penge til at klinge i kassen, så vi holder hånden under vores turisterhverv, siger partilederen Søren Pape Poulsen.

Det lyder godt i ørene hos det største legeland i Billund.

- Normalt er halvdelen af gæsterne i LEGOLAND udenlandske turister, og når påskeferien er slut, og de danske børn er tilbage i skole, så kommer vi til at mangle de familier, fortæller Christian Woller, direktør i LEGOLAND.

Her mener de, at en løsning snart bør findes.

- Det er vigtigt at der snart bliver fundet en løsning på at få udenlandske turister til Danmark, så branchen igen kan stå på egne ben. Udmelding om tidshorisont er den største prioritet for forårets og sommerens bookinger, og så er det afgørende, at man ikke igen lægger et krav om seks overnatninger indover, fortæller Christan Woller.

Penge i kassen har der som sagt heller ikke været nok af hos Torben Klovborg på Refborg. I øjeblikket ernærer de sig primært ved off-shore-arbejdere og andre forretningsrejsende. De plejer dog at få turistbookinger til de gode sommermåneder nu, men de mangler i ordrebogen. Derfor bakker han fuldt op om de borgerlige partiers udspil og er ikke nervøs for, at det vil øge smitten.

- Vi skal passe på hinanden, men hvis de er vaccinerede, kan jeg ikke se problemet. Vi har ikke haft noget her, så jeg er ikke bekymret, fortæller Torben Klovborg.

Det kan dog være lange udsigter til tiden før corona, for antallet af udenlandske overnatninger forventes først tilbage på 2019-niveauet i 2023, anslår Erhvervsministeriet.