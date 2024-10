Hvidvask for millioner: Hovedmistænkt sendte levende mink fra Billund til Kina

De seks mænd er varetægtsfængslet til 22. oktober.

Selvom at de over en bred kam nægter sig skyldige, vurderede dommeren, at der var begrundet mistanke om, at de sigtede er skyldige i flere af sigtelserne.

Mistanken bygger blandt andet på telefon- og rumaflytninger af hovedpersonens samtaler med de øvrige sigtede samt de billeder og priser på minkskind, man havde fundet på hans telefoner.

Samtidig vurderede dommeren, at der er grund til at frygte, at hovedpersonen – den 43-årige mand – vil begå ny kriminalitet, hvis han var på fri fod.

Derudover ville minkfolkene, hvis de var på fri fod, have mulighed for at samstemme forklaringer, lyder det i kendelsen om varetægtsfængsling.