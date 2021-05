I dag lettede det første charterfly i syv måneder fra Billund Lufthavn

Klokken 07.10 lørdag morgen kunne danskere tage charterflyet til Mallorca i Spanien, hvor der nu ikke længere er krav om isolation ved hjemkomst.

Med 212 personer ombord var det altså et fuldt booket charterfly, der kunne lette for første gang i syv måneder fra Billund Lufthavn.

Der var dog også to rutefly, som flyver faste ruter, der skulle afsted lørdag formiddag - et til Alicante og et til Malaga.

En tiltrængt oplevelse, lød det fra en af de rejsende i dag.

- Bare det der med at komme ned og få noget sol og opleve noget. Nu har det jo været fedt nok at holde noget ferie i Danmark og opleve det, men det er et lille land, siger Signe Larsen fra Harlev tæt på Aarhus.

Hun skulle dog ikke med charterflyet, men med ruteflyet til Malaga, hvor Udenrigsministeriet stadig fraråder rejser til. Men hun skulle til Spanien for at besøge sin søster.

- Jeg har kun set i hende én gang til jul, og vi plejer at se hinanden fem-seks gange om året, siger hun.

Signe Larsen fortæller, at hun havde dårlig samvittighed, da hun bestilte billetten, men på grund af mange tests, og at hun vil gå i isolation, når hun kommer hjem, så valgte hun at tage afsted.



- Man føler, at man godt kan retfærdiggøre det lidt, at man tager ud, når man får lov at blive testet så meget, som man gør, siger hun.

Nye rejsevejledninger i dag

I dag blev der så yderligere udvidet med flere ændrede rejsevejledninger.

Blandt andet er Rumænien blevet ændret til 'gul', som er den farve på Udenrigsministeriets kort, der indikerer, at man gerne må rejse til landet uden at være omfattet af krav om test og isolation ved hjemkomst.

Det samme gælder flere regioner i Italien, Østrig, Polen og ikke mindst Slesvig-Holsten syd for den dansk-tyske grænse.

Du kan finde rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside.