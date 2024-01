I sit lykkeligste øjeblik hældte de 60 liter øl udover hende

Nå ja, og så var kirken skiftet ud med et markedstelt på Vorbasse Marked.

Mona Handberg Jørgensen og Leif Davidsen Jørgensen, som også går under navnet Skrappe og Pølse, er en del af TV SYD's nye programserie 'Kys, Kræmmere og Candyfloss'. Her kan du se, hvordan de to landevejsriddere havde et vaskeægte gøglerbryllup.

- For Pølse kom brylluppet lidt pludseligt, forklarer Skrappe.

- Ja, for hun har altid sagt, hun ikke vil gøglergiftes, siger Pølse.



I første omgang ville Skrappe nemlig ikke have et gøglerbryllup. Tanken om at blive overhældt med øl fandt hun ikke så tiltalende. Specielt fordi man ifølge traditionen, ikke må gå i bad før tre dage efter vielsen.