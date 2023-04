Ingen ekstra penge til Grindsted i ny finanslov

Penge til Høfde 42

Hvis man spørger landets fungerende økonomiminister, Stephanie Lose (V), så er der ingen grund til at ærgre sig over, at fx Grindstedforureningen ikke har fået flere penge på årets finanslov.

I finanslover er der sat penge af til forureningen ved Høfde 42 ved Harboøre Tange ud til Vesterhavet. Det skal sikre, at der forsat er penge til de tre generationsforureninger i Syd- og Sønderjylland.

- De penge, der er sat af er sat af i finansloven, de går til at finansiere den fordyrelse, som der ser ud til at komme, ved oprensninger af Høfde 42. Det betyder, at de penge, der er sat af til generationsforureninger i Syddanmark, som stadigvæk er der, nu kan gå til at dække oprensningen af forureninger i Syddanmark, fortæller Stephanie Lose (V).