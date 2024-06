International dartskole tiltrækker udsatte unge

Han vil give dig svaret på nogle af livets store spørgsmål

Hvor går grænserne egentligt for, hvad vi i dag vil gøre for vores helbred? Og hvad skal der til for at leve livet fuldt ud?

Hvad skal der til for at leve et langt liv, og kræver det, at man ofrer alt for en drøm?

Kort sagt nogle af livets store spørgsmål.

Og det er nogle af de spørgsmål, TV SYDs journalist Jonatan Dybro forsøger at finde svar på i den nye serie ‘I Virkeligheden’.

Du kan møde alt fra ørkenvandrere til hekse og landets førende forskere i serien, som du allerede kan se i sin fulde længde på TV SYD PLAY.

Første afsnit kan du se via linket herunder.