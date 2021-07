Jacob har sikret sig billet til fodboldbraget på Wembley

Når Danmark onsdag klokken 21.00 betræder græstæppet på det legendariske Wembley Stadium i London, er én ting på forhånd helt sikkert.

De danske fans vil være klart i undertal.

Men Jacob Mouritsen fra Sdr. Omme har sikret sig billet og lover på forhånd, at han nok skal gøre, hvad han kan for at heppe på Danmark fra tilskuerrækkerne.

- Vi skal prøve, så godt vi kan. Selvom vi er oppe mod næsten 60.000 englændere, er der ingen tvivl om, at vi vil give den fuld gas og skabe en rød mur, siger Jacob Mouritsen.