Jacob nåede et af de sidste fly hjem på juleferie

Der er udsigt til, at mange danskere strander i det britiske julen over, men 24 årige Jacob Mouritsen er ikke en af dem. Han nåede nemlig at komme hjem til jul hos forældrene i Sdr. Omme med et af de allersidste fly, der satte landingshjulene på dansk grund, inden det danske indrejseforbud trådte i kraft mandag formiddag.



Lørdag tog han afsted med et fly til Danmark, fordi han havde set det komme, at man måske snart ikke ville få lov at rejse ind i Danmark.

- Jeg vidste, at risikoen var der, så jeg er meget tilfreds med at være kommet hjem, siger han til TV SYD.

- Da jeg vågnede i morges, var det stukket ganske grundigt af. Der var en del lande, der var begyndt at lukke for indrejse fra Storbritannien, fortæller Jacob Mouritsen, der siden hjemrejsen har været i kontakt med blandt andre sin værelseskammerat fra Grækenland, som nu ikke kan komme hjem til jul.