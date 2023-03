Jagten efter meteoritter fortsætter

Museumsinspektør Daniel Dalicsek, der til daglig arbejder som museumsinspektør på Moesgaard Museum i Aarhus, tog sammen med en anden en metaldetektor med til området for at lede efter fragmenter fra en meteor, som menes at være faldet ned i begyndelsen af marts.

Han opfordrer andre håbefulde personer at benytte sig af handsker, inden man samler noget op, som kan være en meteorit.

Det skyldes, at man bør beskytte meteoritten, fordi der kan være brugbare informationer at hente ved at undersøge overfladen på den, lyder det.

- Astrofysikere og geologer kan bruge den viden til at finde ud af, hvilke metaller den indeholder, siger han.