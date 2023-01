Job som sørøver eller legeinstruktør trak 1.000 til stor jobmesse i Billund

For første gang

Normalt holder virksomhederne individuelle jobmesser, og det er første gang, at man som sæsonarbejder kan høre om flere forskellige jobmuligheder, så man kan finde det bedste match.

- Det er en meget mangfoldig gruppe, vi har set i dag, så der er ikke nogen afdeling, der er blevet udvist større interesse for end andre. Og det er nok, fordi vi har så forskellige tilbud, at vi kan tiltrække en bred gruppe mennesker, fortæller Claus Jeppesen og tilføjer, at alle steder har gjort meget ud af at gøre jobmessen til en oplevelse, nu hvor det handler om forlystelsesparker og lignende oplevelser.