Jubel og skuffelse i Billund efter droppet togbane

Overraskende melding mener lufthavnen

I Billund Lufthavn er reaktionen over det nye transportudspil dog en helt anden:

- Jeg er både skuffet og overrasket, siger Jan Hessellund, der er direktør for Billund Lufthavn.

Skuffelsen skyldes blandt andet, at infrastrukturplanen tilgodeser Københavns Lufthavn, hvor der er planer om forbedringer af infrastrukturen. Her foreslås Sydkorridoren, der vil give togafgange fra Vestdanmark til Amager, hvor lufthavnen ligger, uden at skulle ind omkring Københavns Hovedbanegård.

- Vi bliver ikke anerkendt for at være et internationalt trafikknudepunkt, mener direktør for Billunds Lufthavn.

Argumentet om negativ samfundsøkonomi køber han ikke og henviser til, at Sydkorridoren (tidl. Ring Syd), ifølge BaneDanmarks beslutningsgrundlag fra november 2017, heller ikke er samfundsøkonomisk rentabel.