Kæmpe milliard-overskud i Lego-familien

2021 endte med at blive et resultatmæssigt rigtig godt år for Kirkbi-familien.

Det skyldes især Lego-koncernen, som Kirkbi-familien ejer. Det viser Kirkbis regnskab for 2021, der er offentliggjort tirsdag.

Samlet har Kirkbi i 2021 fået et overskud på 27 milliarder kroner efter skat. Det er mere end en firedobling i forhold til overskuddet i 2020.

- 2021 var et ekstraordinært år, hvor Kirkbi-koncernen leverede strategiske fremskridt samt stærke resultater indenfor alle forretningsområder, siger Søren Thorup Sørensen, topchef i Kirkbi, i en pressemeddelelse.