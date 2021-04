Kaffetørst udløste storbrand på hede

Det ligger nu fast, at brandårsagen på Randbøl Hede lørdag skyldes et lille bærbart ildsted - kaldet et trangia. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det var fire venner, som ville varme vand til kaffe, og i den forbindelse er der gået ild i lyngen, siger vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi søndag formiddag.