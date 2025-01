Kom helt tæt på den hektiske hverdag i Billund Lufthavn

Aftaleteksten

”Nye tider for Varde kommune – gentænkning af klimaindsatsen og vedvarende energi”

- mere natur og udtagning af lavbundsjorde kalder på, at vi tænker nyt - og prioriterer, hvordan vi får mange bundlinjer til at passe, når vi snakker arealanvendelse.

Af Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk folkeparti og Liberal alliance i Varde Byråd

Regeringens grønne trepart lægger op til en omlægning af Danmarks og dermed også Varde kommunes arealer af historiske dimensioner. Men treparten åbner også mange nye spørgsmål, som savner svar.

Varde kommunes arealer er en knap ressource, og er under et voksende pres.

Trepartens ambitiøse krav, den grønne omstilling, vedvarende energi, vandudfordringer og ny erhvervsvækst skal håndteres, og alt sammen på det samme areal.

Vi kan ikke løse udfordringerne ved at gøre, som vi plejer - Vi bliver nødt til at tænke nyt.

Da vi fastlagde vores krav til vedvarende energianlæg i 2021, og blandt andet udarbejdede et solcellekort, var det for at opfylde regeringens krav om 70 pct. reduktion af CO2. Det skal vi stadig i land med- men der er sket rigtig meget siden, og ikke mindst betyder den grønne trepart, at vores anvendelse af arealerne skal gentænkes.

God arealanvendelse indebærer, at et godt areal, er et areal, som anvendes til flere formål på samme tid. Det perspektiv fyldte ikke i debatten i Danmark i 2021. Det er blevet helt nødvendigt nu.

Vores lokale landbrug er en del af løsningen. Derfor skal vi sikre, at der også i fremtiden er grundlag for at landbruget kan bidrage til at nå i mål med trepartens ambitioner, samtidig med at deres eksistensgrundlag bevares.

Vi står derfor overfor en historisk prioritering, som partierne i Varde kommune tager alvorligt.

Vi ønsker derfor at gå til Byrådet med et forslag om, at der bl.a. ikke lokalplanlægges for enkeltstående solcelleparker i Varde kommune.

Samtidig udtages solcellekortet af kommuneplanen.

Vi ønsker også at byrådet sætter kommende ansøgningsfrister - som udgangspunkt - i bero, mens vi får hånd om den grønne trepart i 2025, så vi ved, hvad vi har at gøre med af arealer i Varde kommune.

Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti, Kristendemokraterne, Socialistisk folkeparti og Liberal alliance i Varde Kommune respekterer klimahandlingsplanens reduktionskrav til co2.

Kombi-projekter med sol og vind, og ønsker om grøn energi etableret i sektorkoblede projekter kan efter ansøgning etableres.

Samtidig kan solceller placeret på arealer, hvor der er drikkevandsressourcer, som skal beskyttes, imødekommes.

Solceller på kommunale tage og landbrugs-/erhvervsbygninger bør fremmes, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Arealer, der tjener flere formål, er fornuftigt og hensigtsmæssigt.

Det skal vi arbejde med i hele kommunen, så vi både får erhvervsvækst og arbejdspladser, kommer i mål med den grønne 3-part med alt hvad den indebærer, og opfylder regeringens krav om reduktion af CO2