Kommentator: Sydjyske golf-tvillinger på vej mod storhed

Hele verdenseliten er samlet, så alene antallet af danske deltagere vidner om en gylden tid for dansk golf. Men det er alligevel efterhånden ti år siden, at der blev leveret noget, som minder om et dansk topresultat i en major.



Men golf-tvillingerne fra Billund, har værktøjerne til at spille med om de største titler, mener kommentator. Det er blot et spørgsmål om tid.



- Man skal lære tingene at kende på de forskellige tours og baner, og man skal føle sig komfortabel i feltet, inden forudsætningen for gode, stabile resultater er til stede.