Kommune fik rekordmeget regn på grund af 3 faktorer

Flere faktorer spiller ind på den våde Danmarksrekord.



For det første fødes meget nedbør over Nordsøen, hvorefter det skyller ind over landet fra vest. Derudover sørger den jyske højderyg for, at luften bremses og sendes til vejrs, hvorefter den falder ned som regn over den vestlige side af højderyggen.

En tredje årsag er også det faktum, at kommunen befinder sig i midten af en form for tragt, hvor de norske fjelde er den ene side og Sydtyskland er den anden side. Mange grå skyer med våde tendenser bliver altså kanaliseret gennem Billund Kommune.