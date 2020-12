Kommune laver glidende genstart på skolerne efter nytåret

Når skolerne begynder igen i det nye år, vil det i den første uge være med digital undervisning for de ældste elever, skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.



Det betyder, at 5.-10. klasse starter med digital undervisning i den første uge efter ferien. Det er fra mandag den 4. januar til og med fredag 8. januar. De yngste elever i 0.-4. klasse møder direkte ind på skolerne igen den 4. januar.

Børne- og Undervisningsministeriet har givet kommunerne tilladelse til at forlænge perioden for fjernundervisning på skolerne efter nytåret. Det benytter Billund Kommune til at indføre glidende skolestart efter juleferien for at minimere smitterisikoen for coronasmitte blandt elever og personale oven på julen og nytåret.