Kommune og politi enige om reduceret hastighed

Billund Kommune er i samarbejde med Sydøstjyllands Politi blevet enige om at beholde den nuværende hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

I juni blev det ellers meldt ud, at hastighedsbegrænsningen ville blive sat op til 80 km/t, og det medførte stor kritik fra både borgere og lokalpolitikere, som mente, at det både ville larme mere og blive mere usikkert.

Formanden for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget Simon Nicolajsen Jørgensen (Soc.dem.) er glad for, at politiet har lyttet.

- Jeg er glad for, at vi mellem kommunen og politiet er enige om, at den lavere lokale hastighedsgrænse i det konkrete tilfælde er lig øget trafiksikkerhed (...) Politiet skal derfor have ros for at lytte velvilligt til vores argumenter og i sagen her været med til at fastholde både den øgede sikkerhed og de bedre støjforhold på Grenevej, siger Simon Nicolaj Jørgensen.