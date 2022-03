Kommunen: Kun asbest-risiko tæt på brændt virksomhed

Branden hos Brian’s Renovation torsdag i sidste uge har spredt asbeststykker eller -støv i et område nordvest for virksomheden. Først var der frygt for, at den asbestholdige røg havde forurenet et område med i omegnen af 600 indbyggere. Nu viser det sig imidlertid, at det berørte område er noget mindre.



- Jeg vil tro, området er reduceret med cirka 50 procent. Vi har taget prøver i to kilometers afstand fra brandstedet, og nu viser det sig, at de to nye, mindre zoner med risiko for asbestforurening, kun strækker sig i en afstand af 600 meter fra brandstedet, fortæller Bo Schjødt Andersen, områdechef, Teknik & Miljø, Billund Kommune.

Billund kommune vil torsdag tage endnu flere jordprøver for at afgrænse området endnu mere.