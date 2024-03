Kommuner går sammen om bedre trafikforhold ved lufthavn

Rekordmange passagerer fløj til og fra Billund Lufthavn i 2023, og i 2024 ventes der vækst i mængden af luftfragttransport i lufthaven. Billund Lufthavn planlægger således en udvidelse af lufthavnens cargoområde.

Den øgede aktivitet i lufthavnen belaster vejnettet i området, og derfor går Billund Kommune og Vejle Kommune nu sammen om at udvide to centrale vejforbindelser. Det skriver kommunerne i en fælles pressemeddelelse.

I Billund Kommune har kommunalbestyrelsen i budgetforliget for 2024 afsat 8,7 mio. kr. til at udbygge Firhøjevej, og fordi Hedevej går på tværs af kommunegrænsen, har byrådet i Vejle Kommune netop besluttet at afsætte 19,7 millioner kroner til udbygningen af Hedevej og tilslutningen til Grindstedvej.