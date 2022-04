Korvetten Labri søsættes i Vorbasse med stor festivitas

Traditionen startede midt i 1980'erne, hvor det i starten var ment som en joke, at den lokale boghandler i Vorbasse, Axel Okholm, søsatte et lille skib i krigshavnen i Vorbasse, for at borgerne næste dag skulle se det.

I de senere år har seancen fået mere officiel karakter, og i dag findes Korvetbærerlauget, der både har vedtægter og en kongres bestående af 12 mænd, der skal sikre, at korvetten Labri søsættes på behørig vis hvert år.



Seancen er både sjov og alvorlig.

- Vi gør det under formelle former, og vi er meget bevidste om vores opgave og går meget op i det. Men selvfølgelig er vi også klar over, at der er fis og ballede og lidt gøgl over det, siger storadmiralen.