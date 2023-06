Kronprinsen demonstrerede sine bueskydningsevner til årets Skole-OL

Kronprinsen havde da også et par motiverende ord med på vejen.

- I skal bare tænke på, at yde det bedste i har lært, siger Kronprins Frederik.

Leg, bevægelse og sammenhold

Skoler fra 59 kommuner deltog i dagens Skole OL-finale, og det vakte stor glæde for arrangøren.

- Vi er så galde for, at alle børn i skolerne har mulighed for leg, bevægelse og sammenhold, siger Morten Mølholm, direktør for Danmarks Idrætsforbund.