Kun de nærmeste naboer til brand kan finde asbest i jorden

Alle borgere i zonen bliver kontaktet af Billund Kommune for at få mere information. Bor man imidlertid uden for den nye zone, kan man afskaffe nedfaldne tagstykker eller aske fra branden på almindelig vis.

På grund af fundet af asbest i jorden er Billund Kommune gået i dialog med virksomheden Brian’s Renovation, der nu er ansvarlig for at foretage mere dybdegående undersøgelse i zonen og at få ryddet op på nabogrundene.