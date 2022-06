Kvinde alvorligt tilskadekommet efter voldsomt trafikuheld

Søndag middag var tre biler involveret i en voldsom trafikulykke på Tingvejen syd for Grindsted, hvor en ældre kvinde er i kritisk tilstand efter hendes bil kom over i den forkerte kørebane.



Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Kvinden er bragt til Kolding Sygehus efter trafikulykken.

- Af ukendte årsager kommer hun over i den forkerte kørebane, hvor hun rammer en bil med to personer, fortæller vagtchef John Skjødt og fortæller, at bilen med de to personer efterfølgende bliver påkørt bagfra af en tredje bil.

Den ældre kvinde var den eneste af de fire involverede personer, der kom alvorligt til skade ved ulykken.

De pårørende er underrettet og som altid ved alvorlige ulykker er en bilinspektør tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet og de involverede køretøjer.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 11.46, og det medførte, at Tingvejen var spærret i begge retninger indtil omkring klokken 14.30.