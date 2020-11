Landsret har slået fast: Fyring af overvægtig dagplejer var i orden

Trods nederlag har kampen været vigtig

Karsten Kaltoft mente selv, at hans overvægt var årsagen til, at han i 2010 blev fyret som dagplejer af Billund Kommune. Kommunen mente, at fyringen skyldtes faldende børnetal.

Karsten Kaltoft har siden fyringen i 2010 arbejdet som lastbilschauffør. I de ti år der er gået, har han forsøgt at lægge tanker og bekymringer om sagen væk, så det ikke kom til at fylde for meget i hverdagen.