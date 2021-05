Ledigheden falder i Syd- og Sønderjylland - men i én kommune er der markant flere arbejdsløse

- Der er ingen tvivl om, at det er de to hovedårsager til, at arbejdsløsheden er steget så meget mere i Billund Kommune end for eksempel Varde Kommune, der også er en stor turistkommune, siger Villy Nielsen, der er formand i 3F Varde-Billund.

Varde har stort ledighedsfald

Varde Kommune er Danmarks største turistkommune uden for København med normalt 4,5 millioner overnatninger om året. Her har man oplevet det helt modsatte af Billund. Her er der nemlig et fald i ledigheden på 20 procent.

- Varde Kommune adskiller sig markant fra Billund Kommune ved, at her er det naturen og havet, som folk rejser til for at opleve - og langt de fleste overnatter i sommerhuse. Det har man kunnet hele sidste år - på trods af pandemien - selvom restaurationsbranchen heller ikke her har haft det let, siger Villy Nielsen.

Desuden er det også gået godt for andre erhverv i kommunen:

- Det er gået godt for industrivirksomhederne i Varde Kommune - ingen tvivl om det, siger Villy Nielsen.