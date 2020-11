Lego-ansat og el-direktør nægter millionsvindel mod Lego

To mænd anklages for at have snydt Lego for millioner af kroner ved at puste regninger for el-arbejde op og sende regninger for arbejde, der aldrig blev udført.



Men de nægter sig begge skyldige.

- Har du overfaktureret eller udsendt fakturaer for fiktivt arbejde, bliver den ene, der er indehaver af et fynsk el-firma, tirsdag eftermiddag spurgt i Retten i Kolding.

- Nej. Alt det arbejde, der er faktureret, det er udført, lyder svaret.