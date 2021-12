Lego bygger miljøvenlig fabrik for seks millarder kroner

Lego Koncernen vil investere mere end seks milliarder kroner i et 44 hektar stort landområde i Binh Duong provinsen, cirka 50 kilometer fra Ho Chi Minh City i det sydlige Vietnam. Her er planen at skabe op mod 4.000 arbejdspladser over de næste 15 år.



Opførelsen af fabrikken begynder i andet halvår 2022, og produktionen ventes at starte i 2024. Det oplyser Lego Koncernen i en pressemeddelelse.