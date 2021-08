LEGO donerer 100 millioner kroner til udsatte børn i Afghanistan og Haiti

Nu kommer der en økonomisk håndsrækning til at hjælpe udsatte børn i nogle af verdens brændpunkter.

Det drejer sig om børn i Afghanistan, der for nylig blev overtaget af Taliban, og børn i Haiti, der den 14. august blev ramt af et jordskælv.

Det er LEGO Fonden og Kirkbi, der ejer LEGO-koncernen, der donerer 100 millioner kroner, og pengene skal gå til at få børn i Afghanistan og Haiti i skole.

Det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

Red Barnet og PlanBørnefonden har torsdag lanceret ’Alliance for Uddannelse i Kriser’, som skal skabe opmærksomhed om de 128 millioner børn, som lever i kriser og katastrofer og aldrig kommer i skole.

Og det var på alliancens stiftende møde i torsdag, at LEGO Fonden præsenterede sin økonomiske håndsrækning.

Coronapandemien har synliggjort problemer

Coronapandemien har ifølge Red Barnet og Planbørnefonden fremhævet, hvor alvorligt det er, når børn ikke går i skole.

Ifølge de to organisationer har 1,6 milliarder børn i verden har været ramt af skolelukninger i det seneste år.

– Når skolerne lukker, er der stor risiko for, at særligt pigerne ikke kommer tilbage på skolebænken. Det betyder, at vi vil se stigninger i børneægteskaber, tidlige graviditeter og børnearbejde. I den globale krise er der brug for yderligere finansiering og nytænkning, så vi er bedre rustede, når nye kriser opstår, udtaler administrerende direktør hos PlanBørnefonden Dorthe Petersen i pressemeddelelsen.

Den nye alliance samler både folketingsmedlemmer, virksomheder, fonde, FN-organisationer og civilsamfund. Formålet med alliancen er at skabe dialog og udvikle innovative løsninger med målet om, at alle børn i kriser og konflikter får adgang til kvalitetsuddannelse.

– Ved at sikre et tættere samarbejde og en bedre forståelse af virkeligheden for børn og unge i kriseområder hos alle deltagere, håber vi ved fælles indsats at kunne få verdens mest sårbare børn i skole, siger Helle Gudmandsen, international uddannelseschef hos Red Barnet.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (Soc.dem.) forsikrede på mødet torsdag, at Danmark vil fortsætte sit engagement i uddannelse i kriser, og at det også vil fremgå af regeringens udkast til finanslov, som præsenteres i næste uge.