Det fremgår af Brand Finances årlige oversigt over de mest værdifulde danske virksomheder.



Lige efter Lego på andenpladsen ligger Mærsk med en brandværdi på 53,2 milliarder kroner.

At Mærsk nærmer sig Lego på årets liste, skyldes ikke mindst, at mens Lego havde et overskud i 2022 på knap 14 milliarder, nærmede Mærsks sig 200 milliarder.

Mens Legos brandværdi er steget 38 procent siden sidst, har Mærsk øget værdien med 78 procent.