Ifølge ham skal Lego selv være med til at sørge for at drive markedet og komme med nyt, spændende legetøj til kunderne.

- Vi har heldigvis mange folk tilbage i butikkerne, og butikssalget fylder derfor også mere i omsætningen. Det er godt, for så mærker folk produkterne, siger direktøren.



Samtidig med at markedet har ændret sig, har Lego fået højere omkostninger i form af dyrere råvarer og energi.

Derudover udvider Lego med to nye fabrikker til en millard dollar hver, investerer i bæredygtighed og har 1.800 ansatte, der arbejder med digitale projekter.