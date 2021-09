Lego Fonden skænker en milliard kroner til at hjælpe børn over hele verdenen

Omtrent halvdelen af Lego Fondens milliard-donation til UNICEF går derfor til at støtte adgang til livsvigtige vacciner og medicinsk udstyr, som kommer forældre, lærere og omsorgspersoner i sårbare miljøer verden over til gode.



Resten går til Lego Fondens mange andre samarbejdspartnere, som arbejder med børn og fremskynder den igangværende genoprettelse af følgerne af Covid-19.

- Covid-19-pandemien har vendt op og ned på – og i mange tilfælde været ødelæggende for – livet for millioner af børn i hele verden. Det er vores ansvar at investere i børnene og sikre, at de fortsat har adgang til uddannelse og til at udvikle de evner, der er afgørende for at de kan klare sig i en verden, der er i konstant forandring, siger Thomas Kirk Kristiansen, bestyrelsesformand for Lego Fonden og fjerde generations Lego-ejer.