LEGO House åbner for ny oplevelse

Årets sæson i LEGO House bliver skudt i gang med en ny oplevelse 'Build the Change' for de besøgende.

Den skal inspirere både børn og voksne til at bruge deres kreativitet og fantasi til at komme med idéer til virkelige udfordringer som biodiversitet, klimaforandringer og madspild.

Aktiviteten er placeret i husets Blå Zone, der har fokus på kognitiv læring gennem Leg. Og den har været under udvikling i over et år.

- LEGO House er konstant i udvikling, og med 'Build the Change' har vi virkelig gjort en ekstra indsats for at skabe en helt unik oplevelse, som vores gæster aldrig har set magen til før, fortæller Kathrine Kirk Muff, administrerende direktør for LEGO House.



Interaktiv oplevelse

Build the Change-oplevelsen er både interaktiv og engagerende. Den vil desuden løbende blive udviklet med aktuelle udfordringer og ud fra gæsternes feedback.

Det betyder, at genbesøgende gæster vil blive mødt med nye opgaver fra gang til gang.