Lego lænset for millioner: Anklager kræver ubetinget fængsel

- Penge gik til renovering

Anklagemyndigheden mener at kunne bevise, at en del af de ydelser, som Lego betalte for, relaterede sig til renoveringen af to lejligheder tilhørende den Lego-ansatte.

Ifølge anklageskriftet betalte Lego mindst en million kroner til renoveringen i den tro, at udgifterne vedrørte arbejde i legetøjskoncernen.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd planlagde det systematiske bedrag og delte udbyttet mellem sig.

Anklager: Det skal kunne føles

Specialanklager Klaus Meinby Lund betegner det som en usædvanlig grov sag.

- Det er en sag, vi ser med stor alvor på. Den har påført Lego et stort tab, og vi mener, at straffen skal være følelig, siger han tirsdag under sine afsluttende bemærkninger i retten.

Han kræver, at de to mænd idømmes mindst tre års ubetinget fængsel.

Desuden vil politiet have konfiskeret værdier hos de to mænd svarende til udbyttet på 17 millioner kroner.

Lego har ligeledes krævet et tilsvarende beløb i erstatning fra de to mænd.

De tiltalte nægter sig begge skyldige.

Det er endnu uvist, hvornår der afsiges dom i sagen.