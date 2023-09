Lego møder udfordringer i forsøget på at blive mere bæredygtig

Ifølge direktøren kan det ikke lade sig gøre at bruge RPET som erstatning for den ABS-plastik, man bruger nu. I hvert fald ikke hvis man skal nå målet om at skabe en mere bæredygtig klods.

- Vi har testet hundredvis af materialer. Det har simpelthen ikke været muligt at finde sådan et materiale, siger direktøren til avisen.

Forsøg med RPET har nemlig vist, at det vil føre til en stigning i CO2-udslippet fra produktionen af legoklodser.

Forbillede for andre

Projektet begyndte i 2020, men det har givet udfordringer at finde et materiale, som både er bæredygtigt, og som har samme mættede farve og refleksive kvaliteter som det hårde og ubøjelige ABS-plastik, som størstedelen af Legos klodser i dag bliver lavet af.

I 2019 erkendte legetøjsgigantens bæredygtighedsdirektør, Tim Brooks, at Lego "har en bæredygtighedsmission".

- Vi kan ikke sige, at vi inspirerer morgendagens udviklere, mens vi laver et produkt, der skader klimaet, sagde han til Dagbladet Information.

Lego understreger over for Ritzau, at tilbageslaget med RPET-plastik ikke betyder, at man dropper ambitionen om at finde mere bæredygtige plastikmaterialer.