Lego og Ecco har fået eksporttilladelse til datterselskaber i Rusland

- For at kunne beskytte vores globale brand og IP-rettigheder har Lego Koncernen siden da (siden salgsstoppet i 2022, red.) haft et mindre kontor i Rusland, oplyser Lego til DetailWatch.

Lego oplyser til DetailWatch, at selskabet fortsat har et kontor med en håndfuld ansatte i Moskva for at overvåge markedet.

Selskabet understreger, at ønsket om fortsat at kunne levere ydelser til datterselskabet ikke har noget med salg af produkter at gøre.

Ecco bekræfter over for DetailWatch, at Erhvervsstyrelsen har givet selskabet tilladelse til fortsat at levere udvalgte ydelser til datterselskaber i Rusland. Ecco understreger, at skokoncernen overholder alle sanktioner på området.

Ecco har valgt at fastholde sin forretning i Rusland. Det skyldes ifølge Ecco hensynet til medarbejdere.