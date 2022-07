Lego opsiger samtlige butikker i Rusland

Andre virksomheder har reduceret deres drift i Rusland, mens nogle fortsat er i fuld drift. Blandt sidstnævnte er danske Ecco og Rockwool. Mange har efterlyst deres afgang fra det russiske marked, men begge virksomheder står fast.

Ifølge det danske erhvervsmedie Finans er det uklart, hvor stort et marked Rusland er for Lego. Men ifølge Finans' kilder i branchen er Rusland formentlig et af de ti største markeder.