Lego udvider med areal svarende til seks fodboldbaner

Flere udvidelser

'Kornmark Campus' er ikke de eneste faciliteter, som legetøjskoncernen udvider med. I centrum af Billund har Lego Koncernen nemlig planer om endnu en udvidelse.

I midtbyen kommer 'Innovation Campus' til at ligge og bliver en kontorbygning, der skal indeholde produktudvikling og innovation inden for produktteknologi.

- Med nye investeringer forbedrer vi arbejdspladsen for yderligere tusinder af Lego-medarbejdere, der arbejder med produktinnovation og produktion i hovedkvarteret. Jeg er meget glad for at fortsætte vores ambition om at bidrage til udviklingen af Billund såvel som at skabe gode arbejdsforhold for alle Lego-kolleger, siger den administrerende direktør.

'Innovation Campus' kommer til at ligge i nærheden af det 54.000 kvadratmeter store 'Lego Campus', der bliver indviet senere i år.

Ifølge legetøjskoncernen begynder byggerierne i 2023 og skal stå færdige i 2025.