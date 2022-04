LEGO udvider og rykker til København

Den digitale direktør i Lego, Atul Bhardwaj, fortæller, at den digitale omstilling hos Lego er en af de største investeringer, Lego Group står overfor, i en hel generation.

Og den omstilling skal kontoret i København være med til at understøtte.

Sammen med de andre såkaldte "digitale kontorer" i Billund, London og Shanghai, skal det nye kontor sætte tryk på den digitale omstilling i Lego. Planen er, at antallet af digitale medarbejdere skal tredobles de næste tre år.

- Vi valgte København, fordi det er et godt sted at finde gode digitale kollegaer. Når man fisker efter talent, så er det bedre at fiske i mere end én sø, og det er, hvad vi prøver at gøre her, siger Atul Bhardwaj til DetailWatch.

Vil tiltrække flere talenter

Når kontoret i København slår dørene op, vil det have 100 ansatte, skriver Lego. Lego skyder sideløbende med kontoråbningen en rekrutteringskampagne i gang.

Kampagnen skal tiltrække digitale talenter inden for digital produkt- og spiludvikling, e-commerce og IT-infrastruktur.

- Lego-klodsen vil altid være hjertet i vores forretning, men vi oplever stor succes i at gøre Lego til et digitalt brand med fokus på nye måder at lege, shoppe og drive forretning på, siger Atul Bhardwaj.