Lego har ifølge avisen søgt Billund Kommune om lov til at dække et areal på 78 hektar med solceller.



Solcelleparken er ifølge JydskeVestkysten et led i virksomhedens indsats for at øge produktionen af vedvarende energikilder. Hvis planerne bliver til noget, vil solcelleanlægget kunne producere en mængde strøm, som svarer til 19.000 husstandes samlede forbrug.