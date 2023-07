Legoland havde historisk godt regnskabsår

- Det var specielt glædeligt at se, at antallet af turister fra de vigtige udenlandske turistmarkeder hurtigt var oppe på et meget højt niveau, og dette fortsatte i øvrigt gennem hele sæsonen.

- Samtidig kunne vi konstatere, at de udenlandske turister havde et ganske højt forbrug under deres besøg, lyder det i ledelsen beretning i årsrapporten.

Corona-år med underskud

Også aktiviteten fra forretningskonferencer og -møder vendte tilbage. Særligt efteråret var godt i den forbindelse, fremgår det.