Legoland mangler 90 procent af de udenlandske gæster

Coronatiden har kraftigt reduceret omfanget af udenlandske gæster i Legoland i Billund. I forhold til tiden før epidemien mangler i omegnen af 90 procent af gæsterne fra andre lande, siger direktør i Legoland, Christian Woller.

Derimod besøger de danske gæster nu stort set parken i samme omfang som før coronatiden.

Ny attraktion

De kunne i dag tage en ny attraktion i brug i den barnlige oplevelsespark. En monstervæk, som emmer af uhygge med måner, flagermus og spøgelser med mere.

På den kan gæsterne sætte deres eget byggede monster op og dermed blive del af et kæmpeværk, skabt af 1,3 millioner klodser.

Det er Legolands egen modelafdeling, de har stået for byggeriet, som er blandt de mest komplekse byggeprojekter nogensinde i parken.

- Der har været to til seks modelbyggere på opgaven med at bygge væggen. Nu glæder vi os til at bygge videre på den sammen med gæsterne, siger Jan Mouritzen, der er daglig leder af modelafdelingen i Legoland.

Væggen er elleve meter lang og 2,5 meter høj.