Legoland skyder sæsonen i gang med slusesystem og tjek af test

Dragen, Kålormen og X-treme Racers var lørdag sprittet af og klar til endnu engang at have glade gæster med ombord. Legoland tog nemlig hul på en ny sæson.



- Den store pige, siger at jeg skal med op i alt det vilde. Så jeg er da spændt på, hvad Legoland byder på, siger Sabrina Lund Jensen, der sammen med sin bror, niece og nevø brugte lørdagen i Legoland.



Men før de nåede billethuset og indgangen til parken, skulle de fremvise en negativ corona-test.

- Jeg synes det er fint, og det giver mulighed for at landet kan åbne mere op, og at man kan komme lidt mere ud, siger Sabina Lund Jensen.

Det er nemlig et krav fra myndighedernes side, at alle besøgende på 15 år og opefter skal kunne fremvise en negativ corona-test, der er højst tre døgn gammel, for at få adgang til parken.

Men denne ekstra foranstaltning er ikke noget, der fylder hos Legolands administrerende direktør.

- Det er glæden, der fylder allermest ved, at vi nu endelig kan åbne, og at vi kan gøre det på vores planlagte dato, siger Christian Woller, der er administrerende direktør i Legoland.

Ser fortrøstningsfuldt mod påsken

Legoland åbner altid den sidste lørdag i marts - dog med undtagelse af sidste år, hvor corona for alvor gjorde sit indtog i Danmark og dele af samfundet blev lukket ned.

I år er parken tilbage ved traditionen og tager altså imod gæster hen over påsken.

- Det er klart, at når vi stadig har lukkede grænser og når vejret ikke er helt optimalt, så kommer der måske lidt færre besøgende. Omvendt tror vi også, at der er et stort opsparet behov blandt danskerne for at komme ud og opleve noget. Så vi er meget fortrøstningsfulde omkring at få en god påske, siger Christian Woller.