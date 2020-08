Legoland varsler medarbejdere om stor fyringsrunde

Coronakrisen får nu direkte konsekvenser for Legolands mange medarbejdere.

20 procent af af de 250 fuldtidsmedarbejdere kan nu risikere at miste deres arbejde, da Legoland står overfor en større fyringsrunde.

- Jeg kan bekræfte, at vi har varslet vores medarbejdere om, at vi påtænker at nedlægge op mod 20 procent af de faste stillinger, siger Kasper Tangsig, der er pressechef hos Legoland.

Først torsdag eftermiddag vil Legoland udtale sig nærmere om, hvad varslingen konkret betyder.

- Vi vil orientere mere konkret i morgen, efter medarbejderne har fået besked. Indtil da har vi ikke yderligere kommentarer, siger pressechefen.