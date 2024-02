Lokale butikker frygter ikke Danmarks største butiksområde som nabo

Frygten for butiksdød og gabende tomme midtbyer bliver ofte nævnt som en konsekvens, når der bliver bygget et storcenter i udkanten af en by.

Men i Billund og Grindsted hilser det lokale handelsliv planerne om at etablere et stort udendørs butiksområde mellem de to byer velkommen.

- Vi har ikke bekymringen her i Billund. Det er fordi, at mange af de butikker der kommer i det nye center, ikke er butikker, vi har i Billund i forvejen. Så vi frygter ikke, at det tager en masse handel fra os, siger Torben Christiansen, der er formand for Billund Handelsforening.