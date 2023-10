Losseplads bliver ikke ny generationsforurening

Konklusionen er, at forureningen fra lossepladsen i Grindsted ikke udgør en risiko for menneskers sundhed eller for vandkvaliteten i Grindsted Å og Engsøen.

Dermed er der heller ikke tale om en ny generationsforurening.

- Jeg synes, det er positivt, at borgerne i Grindsted ikke skal have den bekymring længere. Jeg forstår til fulde, hvis der er borgere, der er skuffede over, at det får den konsekvens, at forureningen fra den gamle losseplads ikke vil blive renset op. Regionen renser kun op, hvis en forurening udgør en risiko, udtaler Poul Erik Jensen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.