Louise tjekker om isen er sikker

Vejrudsigten den siger frost døgnet rundt de næste mange dage, og det er lig med udsigt til skøjte-vejr.

Bevæbnet med en boremaskine og en tommestok var gruppeleder Louise Lindtofte Skærbæk fra Billund Kommune i dag afsted for at tjekke is-tykkelse på nogle af kommunes søer.

- Det ser ud til, at isen ikke er helt tyk nok endnu. Den er mellem syv en halv og ni en halv centimer.

Men med de nuværende frostgrader fryser vandet hurtigt. En tommefingerregel siger, at ved minus fem grader bliver isen godt én centimeter tykkere i døgnet.

Forskellige regler

Det er forskelligt, hvor tyk isen skal være i de forskellige kommuner, men den skal minimum være 13 centimeter, før den er sikker nok.

Louise Lindtofte Skærbæk borer huller i isen forskellige steder for at måle tykkelsen på isen. Og med det nuværende vejr er der gode chancer for, at skøjteløb snart bliver tilladt.

- Mit bud er, at der i hvert fald skal gå fem dage endnu med masser af frost, før vi når op på de 13 centimer, siger hun.

Det er forbundet med stor fare at begive sig ud på usikker is. Kun hvis der er opsat skilte, der angiver, at isen er sikker, må man gå ud på den.

Retter man sig ikke efter det, er der risiko for at få en bøde, oplyser politiet.