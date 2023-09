Luftfartsbranchen vil lokke kvinder til

På “Girls in aviation day” kan man stille spørgsmål til fire forskellige kvinder, som har deres daglige gang i en lufthavn. Der er tale om en flyveleder, to teknikere og en pilot.



Det handler om at gøre luftfartssektoren attraktiv for piger og unge kvinder og om at inspirere piger til at gøre karriere inden for luftfart.

Branchen mangler i den grad kvinder, især piloter og teknikere. Blot fire procent af landets piloter og 13 procent af teknikerne er kvinder.

Organisationen WAI (Women in Aviation International) er arrangør.