Lufthavn atter nomineret til pris

Derfor er landets næststørste lufthavn igen nomineret til en Route Award i kategorien “Lufthavne med under fire millioner årlige passagerer”.



Titlen tilhører lige nu Billund Lufthavn, som fik den i både 2018 og 2019. Siden da er den store europæiske ruteudviklingsmesse, Routes Europe, hvor prisen uddeles, ikke afholdt.

– Siden covid-19 har vi i den grad knoklet for at vende stærkt tilbage. Og i 2022 var Billund Lufthavn den eneste skandinaviske lufthavn, der hurtigst fik terminalen fyldt med passagerer igen, fortæller Jesper Klausholm, direktør for ruteudvikling, kommunikation og marketing i Billund Lufthavn, i en pressemeddelelse.

Billund Lufthavn er nomineret sammen med Graz Airport, Tallinn Airport, Vilnius International Airport og Zagreb Airport.